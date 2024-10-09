На пораженном военном складе в брянской области хранились боеприпасы из КНДР и КАБы - руководитель ЦПД при СНБО
Киев • УНН
На пораженном военном складе в брянской области хранились боеприпасы из КНДР и управляемые авиабомбы. Склад находился всего в 114 км от границы с Украиной, часть боеприпасов хранилась под открытым небом.
На вражеском арсенале ГРАУ вблизи города карачев брянской области, который был поражен в ночь на 9 октября, хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Вблизи города Карачев, Брянской области, было поражение ближайшего к линии фронта 67-го арсенала ГРАУ. Он находится всего в 114 км от границы с Украиной. На складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы
Коваленко также отметил, что боеприпасы и КАБы частично хранились под открытым небом.
Ранее
Российские СМИ писали, что ночью дроны атаковали склад боеприпасов в российском Карачеве брянской область.