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Чому дорожчають сирі продукти - відповідь НБУ

Чому дорожчають сирі продукти - відповідь НБУ

Київ • УНН

 • 25598 перегляди

Національний банк України очікує, що продовольча інфляція у 2023 році буде вищою, ніж у попередньому році

На ціни на сирі продукти вже тиснуть скорочення пропозиції через брак сховищ і високі витрати на зберігання. Разом з гіршим, ніж торік, прогнозом на врожай, продовольча інфляція очікується вищою, ніж у 2023 році. Про це у підсумках дискусії членів комітету з монетарної політики повідомили у НБУ, пише УНН.

Деталі

Як зазначили в установі, у грудні споживча інфляція залишилася на рівні 5,1% у річному вимірі, а базова інфляція надалі сповільнювалася – до 4,9% р/р. "Цінова динаміка за підсумками року виявилася кращою, ніж передбачав попередній прогноз НБУ", - зазначили у НБУ.

І пояснили, що цьому сприяли ефекти високих врожаїв, які стримували зростання цін на продовольство, а також мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги. Також, вказали у НБУ, вплинула і досить стійка ситуація на валютному ринку.

"Попри це, фундаментальний ціновий тиск залишається стійким", - вказали у регуляторі.

Серед чинників перечислюють значний негативний вплив війни, пожвавлення попиту на тлі відновлення економіки, вплив вартості трудових ресурсів. "Брак кваліфікованих працівників в умовах значної міграції та мобілізаційних процесів спонукає бізнес підвищувати зарплати, а це, зрештою, переноситься й на споживчі ціни. Свідченням цього є досить високі темпи зростання цін на послуги", - вказали у НБУ. 

Зазначається, що поступово вичерпуються і сприятливі ефекти тимчасових чинників зниження інфляційного тиску, зокрема високих минулорічних врожаїв.

"На цінах сирих продуктів вже позначається скорочення пропозиції якісної продукції внаслідок дефіциту сховищ і високих витрат на зберігання. До того ж НБУ очікує певного зниження обсягів врожаїв цього року після минулорічних рекордів врожайності, зумовлених значною мірою надсприятливими погодними умовами. Відповідно продовольча інфляція, хоч і залишатиметься помірною, але очікується вищою, ніж торік", - повідомили у Нацбанку.

Окрім того, як зазначається, попри збереження мораторію на підвищення окремих тарифів на ЖКП, "значною залишатиметься адміністративна інфляція, передусім через планове підвищення акцизів на алкогольні та тютюнові вироби".

Ураховуючи всі ці чинники, НБУ прогнозує тимчасове пришвидшення інфляції у 2024 році – до 8,6%. "Ризики для цього прогнозу є доволі відчутними, ураховуючи високі потреби країни для підтримки обороноздатності та посилення невизначеності навколо міжнародної фінансової допомоги на цей та наступні роки", - наголосили у нацбанку.

Прогноз НБУ передбачає поступове скорочення зовнішнього фінансування, однак базується на припущенні щодо збереження все ще значних обсягів допомоги. Зокрема, у 2023 році очікується надходження близько 37 млрд дол. США у формі пільгових кредитів і грантів.

"Проте зазначені обсяги фінансування досі не підтверджені міжнародними партнерами. Наразі ці затримки не мають прямих наслідків для макрофінансової стабільності України з огляду на накопичений запас міцності, однак вони можуть загрожувати економічній стійкості в середньостроковій перспективі. До того ж затримки з фінансуванням вже негативно позначаються на очікуваннях економічних агентів, що відображалося, зокрема, в підвищеному попиті на валюту", - зауважили у НБУ.

Зовнішнє фінансування поволі скорочуватиметься - НБУ02.02.24, 13:19 • 57009 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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