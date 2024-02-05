Почему дорожают сырые продукты - ответ НБУ

На цены на сырые продукты уже давят сокращение предложения из-за нехватки хранилищ и высоких затрат на хранение. Вместе с худшим, чем в прошлом году, прогнозом на урожай, продовольственная инфляция ожидается выше, чем в 2023 году. Об этом в итогах дискуссии членов комитета по монетарной политике сообщили в НБУ, пишет УНН.

Детали

Как отметили в учреждении, в декабре потребительская инфляция осталась на уровне 5,1% в годовом измерении, а базовая инфляция в дальнейшем замедлялась - до 4,9% г/г. "Ценовая динамика по итогам года оказалась лучше, чем предусматривал предыдущий прогноз НБУ", - отметили в НБУ.

И объяснили, что этому способствовали эффекты высоких урожаев, которые сдерживали рост цен на продовольствие, а также мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги. Также, указали в НБУ, повлияла и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке.

"Несмотря на это, фундаментальное ценовое давление остается устойчивым", - указали в регуляторе.

Среди факторов перечисляют значительное негативное влияние войны, оживление спроса на фоне восстановления экономики, влияние стоимости трудовых ресурсов. "Нехватка квалифицированных работников в условиях значительной миграции и мобилизационных процессов побуждает бизнес повышать зарплаты, а это, в конце концов, переносится и на потребительские цены. Свидетельством этого являются достаточно высокие темпы роста цен на услуги", - указали в НБУ.

Отмечается, что постепенно исчерпываются и благоприятные эффекты временных факторов снижения инфляционного давления, в частности высоких прошлогодних урожаев.

"На ценах сырых продуктов уже сказывается сокращение предложения качественной продукции вследствие дефицита хранилищ и высоких затрат на хранение. К тому же НБУ ожидает определенного снижения объемов урожаев в этом году после прошлогодних рекордов урожайности, обусловленных в значительной степени сверхблагоприятными погодными условиями. Соответственно продовольственная инфляция, хоть и будет оставаться умеренной, но ожидается выше, чем в прошлом году", - сообщили в Нацбанке.

Кроме того, как отмечается, несмотря на сохранение моратория на повышение отдельных тарифов на ЖКУ, "значительной будет оставаться административная инфляция, прежде всего из-за планового повышения акцизов на алкогольные и табачные изделия".

Учитывая все эти факторы, НБУ прогнозирует временное ускорение инфляции в 2024 году - до 8,6%. "Риски для этого прогноза довольно ощутимы, учитывая высокие потребности страны для поддержания обороноспособности и усиление неопределенности вокруг международной финансовой помощи на этот и последующие годы", - отметили в нацбанке.

Прогноз НБУ предусматривает постепенное сокращение внешнего финансирования, однако базируется на предположении о сохранении все еще значительных объемов помощи. В частности, в 2023 году ожидается поступление около 37 млрд долл. США в форме льготных кредитов и грантов.

"Однако указанные объемы финансирования до сих пор не подтверждены международными партнерами. Сейчас эти задержки не имеют прямых последствий для макрофинансовой стабильности Украины, учитывая накопленный запас прочности, однако они могут угрожать экономической устойчивости в среднесрочной перспективе. К тому же задержки с финансированием уже негативно сказываются на ожиданиях экономических агентов, что отражалось, в частности, в повышенном спросе на валюту", - отметили в НБУ.

Внешнее финансирование будет медленно сокращаться - НБУ