На трасі Київ-Чоп розпочали ремонт
Київ • УНН
Розпочався ремонт міжнародної траси Київ-Чоп: у Рівненській області ліквідовують ямковість
На міжнародній автомобільній трасі "Київ-Чоп" розпочали ремонт, повідомили у вівторок в Агентстві відновлення, пише УНН.
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"Розпочали ямковий ремонт на одній з найважливіших доріг країни - Київ-Чоп", - ідеться у повідомленні агентства у соцмережах.
Як повідомляється, ремонтують "вибоїни суцільними картами на ділянці у Рівненській області". "Поблизу працює асфальтобетонний завод, який безперебійно постачає необхідний матеріал - гарячу асфальтобетонну суміш. Її склад підбирається в залежності від температурних умов навколишнього середовища", - вказали у відомстві.
"Паралельно по всій протяжності автодороги М-06 триває комплекс робіт з експлуатаційного утримання - зокрема ліквідація поодиноких вибоїн холодними та гарячими асфальтобетонними сумішами. Робітники працюють цілодобово", - зазначили в агентстві.
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