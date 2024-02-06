На трассе Киев-Чоп начали ремонт

На международной автомобильной трассе "Киев-Чоп" начали ремонт, сообщили во вторник в Агентстве восстановления, пишет УНН.

Детали

"Начали ямочный ремонт на одной из важнейших дорог страны - Киев-Чоп", - говорится в сообщении агентства в соцсетях.

Как сообщается, ремонтируют "выбоины сплошными картами на участке в Ровенской области". "Поблизости работает асфальтобетонный завод, который бесперебойно поставляет необходимый материал - горячую асфальтобетонную смесь. Ее состав подбирается в зависимости от температурных условий окружающей среды", - указали в ведомстве.

"Параллельно по всей протяженности автодороги М-06 продолжается комплекс работ по эксплуатационному содержанию - в частности ликвидация единичных выбоин холодными и горячими асфальтобетонными смесями. Рабочие работают круглосуточно", - отметили в агентстве.

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