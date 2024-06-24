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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

На території окупованого Севастополя введено режим надзвичайної ситуації

Київ • УНН

 • 31277 перегляди

Режим надзвичайної ситуації введений в окупованому Севастополі, Крим, після ударів безпілотників і вибухів напередодні.

На території окупованого Севастополя введено режим надзвичайної ситуації

Після ударів БпЛА на території міста Севастополя в окупованому Криму, призначена рф влада ввела режим надзвичайної ситуації. Пише УНН з посиланням на Росії.

деталі

В окупованому Криму, на території Севастополя було заявлено про введення режиму надзвичайної ситуації.

 На сайті окупаційного уряду Севастополя повідомляється наступне:

Ввести з 23.06.2024 і до особливого розпорядження на території міста Севастополя режим надзвичайної ситуації. Визнати обстановку, що склалася на території міста Севастополя, надзвичайної ситуації регіонального характеру.

- йдеться в повідомленні. 

ISW: росіяни розміщують військові об'єкти поблизу цивільних районів у Криму, щоб стримувати українські удари24.06.2024, 12:37 • 26615 переглядiв

нагадаємо

Три людини, в тому числі двоє дітей, загинули і близько 100 получили поранення в результаті вибухів і подальшої пожежі в житловому районі недалеко від Севастополя в тимчасово окупованому Росією Криму.

У тимчасово окупованому Криму після нічних вибухів і пожеж сьогодні вранці знову було голосно - в Красноперекопському районі.

Ігор Тележніков

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