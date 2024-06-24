Киев • УНН
Режим чрезвычайной ситуации введен в оккупированном Севастополе, Крым, после ударов беспилотников и взрывов накануне.
После ударов БпЛА на территории города Севастополя в оккупированном Крыму, назначенные рф власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В оккупированном Крыму, на территории Севастополя было заявлено о введении режима чрезвычайной ситуации.
На сайте оккупационного правительства Севастополя сообщается следующее:
Ввести с 23.06.2024 и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации. Признать обстановку, сложившуюся на территории города Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера.
ISW: россияне размещают военные объекты вблизи гражданских районов в Крыму, чтобы сдерживать украинские удары24 июня 2024, 09:37 • 21377 просмотров
Напомним
Три человека, в том числе двое детей, погибли и около 100 получили ранения в результате взрывов и последующего пожара в жилом районе недалеко от Севастополя во временно оккупированном россией Крыму.
Во временно оккупированному Крыму после ночных взрывов и пожаров сегодня утром снова было громко - в Красноперекопском районе.