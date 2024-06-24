После ударов БпЛА на территории города Севастополя в оккупированном Крыму, назначенные рф власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В оккупированном Крыму, на территории Севастополя было заявлено о введении режима чрезвычайной ситуации.

На сайте оккупационного правительства Севастополя сообщается следующее:

Ввести с 23.06.2024 и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации. Признать обстановку, сложившуюся на территории города Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера. - говорится в извещении.

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Напомним

Три человека, в том числе двое детей, погибли и около 100 получили ранения в результате взрывов и последующего пожара в жилом районе недалеко от Севастополя во временно оккупированном россией Крыму.

Во временно оккупированному Крыму после ночных взрывов и пожаров сегодня утром снова было громко - в Красноперекопском районе.