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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированному Крыму после ночных взрывов и пожаров утром снова было громко

В оккупированному Крыму после ночных взрывов и пожаров утром снова было громко

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 06:59  •  13707 просмотра

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Во временно оккупированному Крыму после ночных взрывов и пожаров сегодня утром снова было громко - в Красноперекопском районе.

Во временно оккупированному Крыму после ночных взрывов и пожаров сегодня утром снова было громко - в Красноперекопском районе, сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

"В Красноперекопском районе были слышны два взрыва, сообщают наши подписчики. Возможно, это пуски ракет", - говорится в сообщении телеграм-канала после 9 часов.

Позже там добавили, что в Красноперекопском районе прогремело еще раз.

А накануне вечером в Заозерном, Евпатории и Донузлаве были слышны около восьми взрывов, сообщили в телеграм-канале.

А позже уточнили со ссылкой на подписчика, что "прилетело по радару в Витино или где-то рядом с ним".

Впоследствии мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки подтверила пожары в Витино. "Спутники отмечают два очага пожара возле российского 40-го отдельного командно-измерительного комплекса", - говорится в сообщении.

Ночью также сообщалось, что "в районе Молочного горит поле и воинская часть". "Подписчики сообщают, что прилетело в воинскую часть между Молочным и Уютным", - сообщал телеграм-канал.

Также ночью сообщалось, что "в районе Черноморского и Межводного тоже 3-5 раз бахнуло".

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы23 июня 2024, 19:26 • 84696 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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