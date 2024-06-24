В окупованому Криму після нічних вибухів і пожеж вранці знову було голосно
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Криму після нічних вибухів і пожеж сьогодні вранці знову було голосно - в Красноперекопському районі.
У тимчасово окупованому Криму після нічних вибухів і пожеж сьогодні вранці знову було голосно - у Красноперекопському районі, повідомляє телеграм-канал "Крымський ветер", пише УНН.
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"У Красноперекопському районі було чути два вибухи, повідомляють наші підписники. Можливо, це пуски ракет", - ідеться в повідомленні телеграм-каналу після 9 години.
Пізніше там додали, що в Красноперекопському районі прогриміло ще раз.
А напередодні ввечері в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві було чути близько восьми вибухів, повідомили в телеграм-каналі.
А пізніше уточнили з посиланням на підписника, що "прилетіло по радару в Вітіно або десь поруч з ним".
Згодом моніторингова група телеграм-каналу з посиланням на дані супутникової зйомки підтверила пожежі у Вітіно. "Супутники відзначають два осередки пожежі біля російського 40-го окремого командно-вимірювального комплексу", - ідеться в повідомленні.
Уночі також повідомлялося, що "в районі Молочного горить поле і військова частина". "Підписники повідомляють, що прилетіло у військову частину між Молочним і Уютним", - повідомляв телеграм-канал.
Також вночі повідомлялося, що "в районі Чорноморського і Міжводного теж 3-5 разів бахнуло".
У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи23.06.2024, 22:26 • 86489 переглядiв