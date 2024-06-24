Во временно оккупированном Крыму россияне, вероятно, целенаправленно размещают военные цели вблизи гражданских районов, чтобы сдержать украинские удары. Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), которые проанализировали заявления россиян относительно атаки на Севастополь, пишет УНН.

Детали

мо рф сообщило 23 июня о якобы сбитии четырех ракет ATACMS над Крымом. Ведомство утверждало, что в результате удара перехватчика ПВО россии одна ракета отклонилась от траектории полета и взорвалась.

Как пишет ISW в своем отчете, российские военные блогеры широко раскритиковали мо рф и российскую оккупационную "власть" в Крыму за неспособность предотвратить удар и в достаточной степени защитить гражданское население.

Кадры и снимки показывают, что российские войска размещают военную технику в гражданских районах Крыма с момента начала полномасштабного вторжения россии в Украину. российские власти безответственно поощряют российский туризм в оккупированный Крым в военное время, а российские военные продолжают использовать оккупированный полуостров как тыловой плацдарм - говорится в отчете ISW.

Аналитики института считают, что российские военные, вероятно, целенаправленно размещают законные военные цели вблизи гражданских районов Крыма, чтобы сдержать украинские удары.

Кроме того, зафиксировано, что российские войска используют Запорожскую атомную электростанцию и школы на оккупированной материковой части Украины для укрытия российской военной техники.

"россия, вероятно, нарушает свои собственные правила применения международного гуманитарного права, в которых говорится о том, что "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них", - отметили аналитики.

В оккупированному Крыму после ночных взрывов и пожаров утром снова было громко