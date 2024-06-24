ISW: росіяни розміщують військові об'єкти поблизу цивільних районів у Криму, щоб стримувати українські удари
Київ • УНН
Згідно з новим звітом Інституту вивчення війни (ISW), в окупованому Криму росія, ймовірно, навмисно розміщує військові об'єкти поблизу цивільних районів, щоб стримувати удари української сторони, використовуючи мирних жителів в якості живого щита.
У тимчасово окупованому Криму росіяни, ймовірно, цілеспрямовано розміщують військові цілі поблизу цивільних районів, щоб стримати українські удари. Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), які проаналізували заяви росіян щодо атаки на Севастополь, пише УНН.
Деталі
мо рф повідомило 23 червня про нібито збиття чотирьох ракет ATACMS над Кримом. Відомство стверджувало, що в результаті удару перехоплювача ППО росії одна ракета відхилилася від траєкторії польоту і вибухнула.
Як пише ISW у своєму звіті, російські військові блогери широко розкритикували мо рф і російську окупаційну "владу" в Криму за нездатність запобігти удару і достатньою мірою захистити цивільне населення.
Кадри і знімки показують, що російські війська розміщують військову техніку в цивільних районах Криму з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. російська влада безвідповідально заохочує російський туризм в окупований Крим у воєнний час, а російські військові продовжують використовувати окупований півострів як тиловий плацдарм
Аналітики інституту вважають, що російські військові, ймовірно, цілеспрямовано розміщують законні військові цілі поблизу цивільних районів Криму, щоб стримати українські удари.
Крім того, зафіксовано, що російські війська використовують Запорізьку атомну електростанцію і школи на окупованій материковій частині України для укриття російської військової техніки.
" росія, ймовірно, порушує свої власні правила застосування міжнародного гуманітарного права, в яких йдеться про те, що "військове командування має уникати розміщення військових об'єктів у густонаселених районах або поблизу них", - зауважили аналітики.
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