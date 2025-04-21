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На Тернопільщині встановили особу породілі, яка залишила новонароджену дитину на вулиці

Київ • УНН

 • 1532 перегляди

Поліція Тернопільщини встановила особу жінки, яка залишила новонародженого сина на вулиці 20 квітня у селищі Вишнівець. Нею виявилася 19-річна місцева жителька; їй загрожує до трьох років тюрми.

На Тернопільщині встановили особу породілі, яка залишила новонароджену дитину на вулиці

Тернопільські поліцейські встановили особу породіллі, яка залишила новонароджену дитину на вулиці. За вчинене фігурантці загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє  ГУ Нацполіції у Тернопільській області, пише УНН.

Подія трапилася у селищі Вишнівець Кременецького району. У неділю, 20 квітня, близько 13:45 до відділення поліції №1 м. Ланівці надійшло повідомлення про те, що поблизу недіючого магазину перехожі виявили новонародженого хлопчика. Немовля доправили до лікарні, де його обстежили. Наразі загрози його життю немає

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Поліцейські провели комплекс заходів для розкриття злочину: опитували місцевих жителів, опрацьовували відео з камер спостереження, перевіряли інформацію про вагітних жінок у населеному пункті та навколишніх селах, співпрацювали з медичними установами та соціальними службами.

До встановлення обставин також долучилися інспектори служби освітньої безпеки та поліцейські офіцери громади. Зібрана та надана ними інформація відіграла важливу роль у розслідуванні.

У результаті злагодженої роботи співробітники відділення поліції №1 м. Ланівці, Кременецького райвідділу поліції спільно з оперативниками обласного управління карного розшуку встановили особу породіллі. Нею виявилася 19-річна місцева жителька. З нею проводяться слідчі дії.

Як з’ясувалося, напередодні фігурантка повернулася з-за кордону. На медичному обліку вона не перебувала, народила дитину вдома, загорнула її в ковдру і потім винесла на вулицю.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.

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