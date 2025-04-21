На Тернопольщине установили личность роженицы, оставившей новорожденного ребенка на улице

Тернопольские полицейские установили личность роженицы, оставившей новорожденного ребенка на улице. За совершенное фигурантке грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Тернопольской области, пишет УНН.

Событие произошло в поселке Вишневец Кременецкого района. В воскресенье, 20 апреля, около 13:45 в отделение полиции №1 г. Лановцы поступило сообщение о том, что вблизи недействующего магазина прохожие обнаружили новорожденного мальчика. Младенца доставили в больницу, где его обследовали. Сейчас угрозы его жизни нет - говорится в сообщении.

Детали

Полицейские провели комплекс мероприятий для раскрытия преступления: опрашивали местных жителей, обрабатывали видео с камер наблюдения, проверяли информацию о беременных женщинах в населенном пункте и окрестных селах, сотрудничали с медицинскими учреждениями и социальными службами.

К установлению обстоятельств также присоединились инспекторы службы образовательной безопасности и полицейские офицеры общины. Собранная и предоставленная ими информация сыграла важную роль в расследовании.

В результате слаженной работы сотрудники отделения полиции №1 г. Лановцы, Кременецкого райотдела полиции совместно с оперативниками областного управления уголовного розыска установили личность роженицы. Ею оказалась 19-летняя местная жительница. С ней проводятся следственные действия.

Как выяснилось, накануне фигурантка вернулась из-за границы. На медицинском учете она не состояла, родила ребенка дома, завернула его в одеяло и затем вынесла на улицу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.

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