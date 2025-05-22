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На Сумщині через ворожі обстріли змінено маршрут громадського транспорту загального користування - ОВА

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Через загрозу обстрілів, маршрут пасажирського транспорту Суми-Путивль змінено. Розроблено альтернативний маршрут, наближений до попереднього, щоб уникнути небезпечних напрямків.

На Сумщині через ворожі обстріли змінено маршрут громадського транспорту загального користування - ОВА

Очільник Сумської військової адміністрації Олег Григоров дав вказівку розробити новий маршрут руху пасажирського автомобільного транспорту загального користування. Це зумовлено постійною загрозою через ворожі обстріли, пише УНН з посиланням на Сумську ОВА.

Деталі

Через загрозу ворожих обстрілів ухвалено рішення змінити маршрут руху пасажирського автомобільного транспорту загального користування у напрямку від м. Суми до м. Путивль

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що за дорученням Григорова, фахівці Департаменту розвитку громад територій та інфраструктури разом із перевізниками розробили альтернативний маршрут. По своїй протяжності він максимально наближений до попереднього та дозволяє уникати перебування транспорту на потенційно небезпечних напрямках.

В ОВА також повідомили, що зараз готуються оновлені розклади руху, які враховуватимуть зміни маршруту.

Також там уточнили, що дату введення нових розкладів буде повідомлено додатково. Мешканці громад будуть отримувати інформацію у локальному порядку. До уваги братиметься безпекова ситуація.

Наш головний пріоритет – безпека людей та забезпечення можливості пересування між громадами. Просимо з розумінням поставитися до цих змін

 – підкреслив Григоров.

Доповнення

У Сумській області внаслідок ракетного удару, під час занять на стрільбищі військової частини, загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 поранено. Наразі розпочато службове розслідування, командира відсторонено, а всю інформацію передано правоохоронцям.

У Сумській області російські загарбники завдали ракетного удару по Шосткинській громаді, внаслідок чого було пошкоджено інфраструктуру одно з місцевих підприємств.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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