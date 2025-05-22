В Сумской области из-за вражеских обстрелов изменен маршрут общественного транспорта общего пользования - ОВА
Киев • УНН
Из-за угрозы обстрелов, маршрут пассажирского транспорта Сумы-Путивль изменен. Разработан альтернативный маршрут, приближенный к предыдущему, чтобы избежать опасных направлений.
Глава Сумской военной администрации Олег Григоров дал указание разработать новый маршрут движения пассажирского автомобильного транспорта общего пользования. Это обусловлено постоянной угрозой из-за вражеских обстрелов, пишет УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.
Детали
Из-за угрозы вражеских обстрелов принято решение изменить маршрут движения пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в направлении от г. Сумы до г. Путивль
Отмечается, что по поручению Григорова, специалисты Департамента развития общин территорий и инфраструктуры вместе с перевозчиками разработали альтернативный маршрут. По своей протяженности он максимально приближен к предыдущему и позволяет избегать пребывания транспорта на потенциально опасных направлениях.
В ОВА также сообщили, что сейчас готовятся обновленные расписания движения, которые будут учитывать изменения маршрута.
Также там уточнили, что дата введения новых расписаний будет сообщена дополнительно. Жители общин будут получать информацию в локальном порядке. Во внимание будет приниматься ситуация с безопасностью.
Наш главный приоритет – безопасность людей и обеспечение возможности передвижения между общинами. Просим с пониманием отнестись к этим изменениям
Дополнение
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