На столичному Хрещатику загорілася електрична підстанція
Київ • УНН
У центрі Києва на вулиці Хрещатик, 15 сталося загоряння електричної підстанції. Відповідні служби працюють на місці події та очікують бригаду ДТЕК для отримання допуску до гасіння.
У центрі Києва на вулиці Хрещатик сталося загоряння електричної підстанції, повідомили у середу у КМДА у соцмережах, пише УНН.
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"На вул. Хрещатик, 15 зайнялася електрична підстанція", - ідеться у повідомленні.
Вказано, що відповідні служби працюють на місці.
Як повідомляється, очікується бригада ДТЕК для отримання допуску до гасіння.
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