На столичному Хрещатику загорілася електрична підстанція

У центрі Києва на вулиці Хрещатик сталося загоряння електричної підстанції, повідомили у середу у КМДА у соцмережах, пише УНН.

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"На вул. Хрещатик, 15 зайнялася електрична підстанція", - ідеться у повідомленні.

Вказано, що відповідні служби працюють на місці.

Як повідомляється, очікується бригада ДТЕК для отримання допуску до гасіння.

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