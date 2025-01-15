На столичном Крещатике загорелась электрическая подстанция
Киев • УНН
В центре Киева на улице Крещатик, 15 произошло возгорание электрической подстанции. Соответствующие службы работают на месте происшествия и ожидают бригаду ДТЭК для получения допуска к тушению.
В центре Киева на улице Крещатик произошло возгорание электрической подстанции, сообщили в среду в КГГА в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"На ул. Крещатик, 15 загорелась электрическая подстанция", - говорится в сообщении.
Указано, что соответствующие службы работают на месте.
Как сообщается, ожидается бригада ДТЭК для получения допуска к тушению.
Из-за массированной атаки рф в Украине применили превентивные ограничения электроэнергии15.01.25, 08:05 • 18410 просмотров