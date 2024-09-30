На столичній Оболоні виявили уламки ворожого дрона біля житлового будинку - мер
Київ • УНН
В Оболонському районі Києва знайдено уламки ворожого БпЛА поблизу житлового будинку. На місці працюють всі необхідні служби для вирішення ситуації.
У Києві, в Оболонському районі, знайдено уламки ворожого дрона поблизу житлового будинку, повідомив мер Києва Віталій Кличко у понеділок у Telegram, пише УНН.
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"В Оболонському районі, біля одного з житлових будинків, виявили уламки ворожого БпЛА. Всі необхідні служби працюють на місці", - написав Кличко.
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