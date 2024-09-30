На столичной Оболони обнаружили обломки вражеского дрона возле жилого дома - мэр

В Киеве, в Оболонском районе, найдены обломки вражеского дрона вблизи жилого дома, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

«В Оболонском районе, возле одного из жилых домов, обнаружили обломки вражеского БпЛА. Все необходимые службы работают на месте», - написал Кличко.

Атака на Киев продолжалась более 5 часов, предварительно в столице без разрушений и пострадавших