На столичной Оболони обнаружили обломки вражеского дрона возле жилого дома - мэр
Киев • УНН
В Оболонском районе Киева найдены обломки вражеского БпЛА вблизи жилого дома. На месте работают все необходимые службы для разрешения ситуации.
В Киеве, в Оболонском районе, найдены обломки вражеского дрона вблизи жилого дома, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
«В Оболонском районе, возле одного из жилых домов, обнаружили обломки вражеского БпЛА. Все необходимые службы работают на месте», - написал Кличко.
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