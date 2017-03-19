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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

 • 8222 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Національний банк України на 19 березня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.

Національний банк України станом на 18 березня встановив такі ціни на банківські метали:

  • Золото — 1066,331967;
  • Срiбло — 15,144704;
  • Платина — 809,279476;
  • Паладiй — 645,341840.

Порівняно з 16 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала вищою; ціна на срібло також збільшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій дещо впала.

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