На шахтах на Львівщині відновили електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У шахтат на Львівщині відновили подачу електроенергії. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.
"Після неймовірних зусиль з нашого боку, вони зволили подати електроенергію на вводи шахт ДП "Львіввугілля", - написав Михайло Волинець.
Він додав, що запустити шахти в роботу не так просто, як здається чиновникам в кабінетах.
"Необхідно дослідити стан гірничих виробок, їх розгазувати, відкачати воду, перевірити на забезпечення технічної безпеки — тільки після цього можна приступати до робіт у підземних умовах", - зазначив Михайло Волинець.
Він також додав, що на шести шахтах зірвані роботи третьої та четвертої змін минулої доби, та одна зміна — цієї.
"Виникає логічне питання, хто понесе відповідальність за нанесену державі, людям шкоду? А головне — відповідальність за створену загрозу безпеці, життю шахтарів?!", - написав Михайло Волинець.
Нагадаємо, на Львівщині вночі вимкнули енергопостачання на шести шахтах.