На саміті ЄС "торкнулися" питання про можливу причетність Росії до подій в Мінську, але "вагомих доказів немає" - Меркель

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"Ми коротко торкнулися питання, чи може Росія мати до цього якесь відношення. Але оскільки у нас не було вагомих доказів, ми обійшли це стороною", - заявила Меркель, відповідаючи на питання про інцидент у Мінську.

Деталі

За словами канцлера, до питання про Росію на саміті підійшли "набагато більш комплексно, як це було задумано".

Що було раніше

Велика Британія напередодні заявила, що важко повірити в непричетність Росії до того, що сталося в повітряному просторі Білорусі, але Лондон поки не має чітких доказів причетності Москви.

Контекст

Близько 15-ї години дня в неділю літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул першого". Керівник відділу комунікацій Литовської міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

"Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели", - розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчину Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.

Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади мали обговорювати на саміті ЄС в Брюсселі, який починається 24 травня.