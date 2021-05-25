На саммите ЕС “затронули” вопрос о возможной причастности России к событиям в Минске, но “веских доказательств нету” - Меркель

Цитата

“Мы вкратце затронули вопрос, может ли Россия иметь к этому какое-либо отношение. Но поскольку у нас не было веских доказательств, мы обошли это стороной”, — заявила Меркель, отвечая на вопрос об инциденте в Минске.

Детали

По словам канцлера, к вопросу о России на саммите подошли “гораздо более комплексно, как это было задумано”.

Что было ранее

Великобритания накануне заявила, что трудно поверить в непричастности России к тому, что произошло в воздушном пространстве Беларуси, но Лондон пока не имеет четких доказательств причастности Москвы.

Контекст

Около 15 часов дня в воскресенье самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил:” Меня здесь ждет смертная казнь “. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапегу, девушке Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.

Ситуацию и возможные санкции в отношении белорусских властей обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе, который начинается 24 мая.