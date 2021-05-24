В Британии подозревают причастность Москвы к инциденту с Ryanair
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Великобритания заявила, что трудно поверить в непричастности России к тому, что произошло в воздушном пространстве Беларуси, но Лондон пока не имеет четких доказательств причастности Москвы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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На вопрос в парламенте законодателя о возможной причастности России к инциденту, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал: “У нас нет четких деталей относительно этого. Я буду осторожно говорить на этом этапе, потому что, очень трудно поверить, что подобные действия могут быть приняты, по крайней мере, без согласия власти в Москве”.
Детали
Россия обвинила Запад в лицемерии в возмущенной реакции на переадресацию авиалайнера в столицу Беларуси Минск. До сих пор не опубликовано никаких доказательств, свидетельствующих о причастности России к инциденту.
Рааб заявил, что Великобритания работает с союзниками над скоординированной реакции, включая дальнейшие санкции против Беларуси. Рааб также заявил, что Великобритания рекомендует британским авиакомпаниям прекратить полеты над белорусским воздушным пространством.
Напомним
Европейский Союз рассмотрит возможность введения санкций против бизнеса, экономики и авиационного сектора Беларуси.
В МИД Польши вызвали белорусского посла из-за задержания основателя Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование инцидента с самолетом Ryanair. Белорусский оппозиционер Латушко заявляет о том, что власть хотела сбить самолет Ryanair.