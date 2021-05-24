У Британії підозрюють причетність Москви до інциденту з Ryanair

Цитата

На запитання в парламенті законодавця про можливу причетність Росії до інциденту, міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб сказав: “У нас немає чітких деталей щодо цього. Я буду обережно говорити на цьому етапі, тому що, дуже важко повірити, що подібні дії можуть бути вжиті, принаймні, без згоди влади в Москві”.

Деталі

Росія звинуватила Захід у лицемірстві у обуреній реакції на переадресацію авіалайнера до столиці Білорусі Мінська. Досі не опубліковано жодних доказів, які б свідчили про причетність Росії до інциденту.

Рааб заявив, що Велика Британія працює з союзниками над скоординованою реакцією, включаючи подальші санкції проти Білорусі. Рааб також заявив, що Велика Британія рекомендує британським авіакомпаніям припинити польоти над білоруським повітряним простором.

Нагадаємо

Європейський Союз розгляне можливість введення санкцій проти бізнесу, економіки та авіаційного сектору Білорусі.

У МЗС Польщі викликали білоруського посла через затримання засновника Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура та поліція Литви розпочали розслідування інциденту з літаком Ryanair. Білоруський опозиціонер Латушко заявляє про те, що влада хотіла збити літак Ryanair.