На російській бєлгородщині заявили про атаку дронів: що відомо
Київ • УНН
росія повідомила про перехоплення 7 безпілотників над бєлгородською областю 6 лютого. Один з них вибухнув у губкіні, пошкодивши будинки.
У росії заявили про нібито перехоплення у ніч на 6 лютого семи безпілотників над бєлгородською областю. Внаслідок падіння БПЛА є пошкодження. Про це УНН повідомляє із посиланням на міноборони рф та губернатора області в'ячеслава гладкова.
Деталі
Як зазначається, сім БпЛА намагались атакувати об'єкти на території російської федерації.
У міноборони рф стверджують, що сили ворожої ППО перехопили всі сім дронів над бєлгородською областю.
Втім сам губернатор каже, що один з БПЛА впав і здетонував у місті губкін. Постраждалих буцімто немає.
Різні пошкодження виявлено на території 4 приватних житлових домоволодінь: вибито вікна, посічено покрівлі, фасади та паркани.
Доповнення
В росії запровадили режим підвищеної готовності в чотирьох портах ленінградської області через ймовірність надзвичайних ситуацій внаслідок атак дронів.