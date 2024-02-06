На российской белгородщине заявили об атаке дронов: что известно

В россии заявили о якобы перехвате в ночь на 6 февраля семи беспилотников над белгородской областью. В результате падения БПЛА есть повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на минобороны рф и губернатора области вячеслава гладкова.

Детали

Как отмечается, семь БПЛА пытались атаковать объекты на территории российской федерации.

В минобороны рф утверждают, что силы вражеской ПВО перехватили все семь дронов над белгородской областью.

Впрочем сам губернатор говорит, что один из БПЛА упал и сдетонировал в городе губкин. Пострадавших якобы нет.

Различные повреждения обнаружены на территории 4 частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Дополнение

В россии ввели режим повышенной готовности в четырех портах ленинградской области из-за вероятности чрезвычайных ситуаций вследствие атак дронов.