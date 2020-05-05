На Рівненщині вже майже 800 випадків інфікування COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Станом на вечір 5 травня на Рівненщині підтверджено 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
Так, нові випадки зараженням коронавірусом SARS-CoV-2 виявлені у:
— 5 мешканців з Рівненського району (3 — с. Нова Українка, 1 — с. Обарів , 1 — с. Рогачів);
— 1 з Млинівського району (с. Смордва);
— 2 з м. Рівне.
Голова ОДА повідомив, що вік хворих склав від 6 до 63 років.
“Таким чином на Рівненщині зареєстровано 787 випадків захворювання на COVID-19. З них 18 летальних і вже 100 людей одужало. Сьогодні з опорних лікарень виписали 5-х рівнян та 3-х мешканців Рівненського району”, — написав Коваль.
“Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 96 зразків”, — додав він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 316 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.