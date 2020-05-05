В Ровенской области уже почти 800 случаев инфицирования COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По состоянию на вечер 5 мая на Ровенщине подтверждено 8 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
Так, новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 обнаружены у:
— 5 жителей из Ровенского района (3 — с. Новая Украинка, 1 — с. Обарив, 1 — с. Рогачев)
— 1 из Млинивского района (с. Смордва)
— 2 из г. Ровно.
Председатель ОГА сообщил, что возраст больных составил от 6 до 63 лет.
“Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 787 случаев заболевания COVID-19. Из них 18 летальных и уже 100 человек выздоровели. Сегодня из опорных больниц выписали 5-ти ровенчан и 3-х жителей Ровенского района”, — написал Коваль.
“Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 96 образцов”, — добавил он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 316 — летальные.
В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.