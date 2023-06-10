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На правобережжі Херсонщини після підриву дамби вода у двох селах вже відступила

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. На деокупованій території Херсонщини підтоплено 33 населені пункти, у двох вода вже відступила - це села Ольгівка та Миколаївка. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Національної поліції України.

На правобережжі Херсонщини після підриву дамби вода у двох селах вже відступила

Деталі

«На правобережжі Херсонщини поліція продовжує рятувати людей і тварин із підтоплених районів, підвозить постраждалим продукти й воду. З початку рятувальної операції у зв’язку з підривом російськими військовими Каховської ГЕС станом на 10:30 евакуйовано 2607 громадян, більшість - із херсонського мікрорайону Корабел (1924 жителі)», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у рятувальній операції задіяні 839 працівників поліції.

«На деокупованій території Херсонщини підтоплено 33 населені пункти, у двох вода вже відступила, це - с. Ольгівка та с. Миколаївка Тягинської громади Бериславського району», - зазначається в повідомленні.

В поліції повідомляють, що евакуація триває, поліцейські з волонтерами та працівниками ДСНС на човнах вивозять із підтоплених сіл та районів людей і рятують домашніх тварин.

«Тим громадянам, хто не бажає виїжджати з постраждалих районів та до будинків яких вода не дійшла, поліцейські підвозять питну воду та продукти, зокрема у с. Заповіт та с. Краснолюбецьке. Роботи з порятунку тривають», - додали в поліції.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявляв, що розробляється план, як врятувати людей на лівому березі Херсонщини, яких окупанти залишили напризволяще після підриву Каховської ГЕС.

Повідомлялося, що ООН негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей із постраждалих окупованих територій лівобережжя Херсонщини, але за умови, що росія надасть доступ і гарантії безпеки. Відповідної угоди досягли Глава МЗС Дмитро Кулеба та кооординатор системи ООН в Україні Деніз Браун.

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