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На правобережье Херсонщины после подрыва дамбы вода в двух селах уже отступила

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. На деоккупированной территории Херсонской области подтоплены 33 населенных пункта, в двух вода уже отступила - это села Ольговка и Николаевка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

На правобережье Херсонщины после подрыва дамбы вода в двух селах уже отступила

Детали

«На правобережье Херсонской области полиция продолжает спасать людей и животных из подтопленных районов, подвозит пострадавшим продукты и воду. С начала спасательной операции в связи с подрывом российскими военными Каховской ГЭС по состоянию на 10:30 эвакуировано 2607 граждан, большинство - из херсонского микрорайона Корабел (1924 жителя)», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в спасательной операции задействованы 839 сотрудников полиции.

«На деоккупированной территории Херсонской области подтоплены 33 населенных пункта, в двух вода уже отступила, это - с. Ольговка и с. Николаевка Тягинской громады Бериславского района», - отмечается в сообщении.

В полиции сообщают, что эвакуация продолжается, полицейские с волонтерами и работниками ГСЧС на лодках вывозят из подтопленных сел и районов людей и спасают домашних животных.

«Тем гражданам, кто не желает выезжать из пострадавших районов и в дома которых вода не дошла, полицейские подвозят питьевую воду и продукты, в частности в с. Заповит и с. Краснолюбецкое. Работы по спасению продолжаются», - добавили в полиции.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял, что разрабатывается план, как спасти людей на левом берегу Херсонской области, которых оккупанты оставили на произвол судьбы после подрыва Каховской ГЭС.

Сообщалось, что ООН немедленно сформирует группы для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей с пострадавших оккупированных территорий левобережья Херсонской области, но при условии, что россия предоставит доступ и гарантии безопасности. Соответствующего соглашения достигли глава МИД Дмитрий Кулеба и кооординатор системы ООН в Украине Дениз Браун.

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