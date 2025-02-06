На Полтавщині жінку підозрюють в умисному вбивстві свого новонародженого сина
Київ • УНН
34-річна багатодітна жінка народила вдома хлопчика та накинула на нього мокрий одяг, що призвело до смерті від асфіксії. Підозрюваній, яка не перебувала на обліку вагітних, загрожує кримінальна відповідальність.
На Полтавщині жінка, після того, як народила сина, накинула на нього мокрий одяг, унаслідок чого він помер. Жінці оголосили підозру в умисному вбивстві. Про це інформує Полтавська обласна прокуратура у Facebook, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 31 січня цього року вранці жінка за місцем проживання народила хлопчика.
Після пологів вона накидала на новонародженого мокрий одяг, чим обмежила немовляті доступ повітря. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дитини настала внаслідок асфіксії
Вказано, що жінка не перебувала на обліку у зв'язку вагітністю. Народжувала вона удома, попри те, що на момент настання пологів мала можливість звернутися до медичного закладу.
Жінці повідомили про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України). Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у виді домашнього арешту.
У прокуратурі також додали, що 34-річна підозрювана є багатодітною матір'ю.
Нагадаємо
18-річна мати та її 44-річний співмешканець не надали медичну допомогу однорічному хлопчику з опіками, що призвело до його смерті. Після смерті дитини пара сховала тіло в морозильній камері.
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