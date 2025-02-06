На Полтавщине женщину подозревают в умышленном убийстве своего новорожденного сына

На Полтавщине женщина, после того, как родила сына, набросила на него мокрую одежду, в результате чего он умер. Женщине объявили подозрение в умышленном убийстве. Об этом информирует Полтавская областная прокуратура в Facebook, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 31 января этого года утром женщина по месту жительства родила мальчика.

После родов она набросила на новорожденного мокрую одежду, чем ограничила младенцу доступ воздуха. Согласно врачебному свидетельству, смерть ребенка наступила вследствие асфиксии - говорится в сообщении прокуратуры.

Указано, что женщина не состояла на учете в связи с беременностью. Рожала она дома, несмотря на то, что на момент наступления родов имела возможность обратиться в медицинское учреждение.

Женщине сообщили о подозрении в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка (ст. 117 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

В прокуратуре также добавили, что 34-летняя подозреваемая является многодетной матерью.

Напомним

18-летняя мать и ее 44-летний сожитель не оказали медицинскую помощь годовалому мальчику с ожогами, что привело к его смерти. После смерти ребенка пара спрятала тело в морозильной камере.

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