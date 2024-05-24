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На Полтавщині викрили схему розкрадання газового конденсату з об’єктів НАК "Нафтогаз України"

На Полтавщині викрили схему розкрадання газового конденсату з об’єктів НАК "Нафтогаз України"

Київ • УНН

 • 17279 перегляди

Трьом жителям Полтавської області віком від 45 до 59 років, причетним до схеми викрадення близько 2 000 літрів газового конденсату з об'єктів АТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", загрожує до восьми років позбавлення волі.

До привласнення паливно-мастильних матеріалів причетні троє мешканців області, віком від 45 до 59 років. Вони працювали на підприємстві регіональної філії АТ "Укргазвидобування". Зловмисникам загрожує до восьми років в’язниці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що правоохоронці задокументували п’ять фактів викрадення газоконденсату загальним обсягом близько 2 000 літрів.

Як розповів начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, спільники побудували кримінальну схему на заниженні фактичних обсягів видобутку сировини та внесенні до документації неправдивої інформації.

Необліковану сировину зливали із нафтогазового сепаратора до заздалегідь підготовлених каністр та пластикових пляшок. Викрадене виносили за межі установки комплексної підготовки нафти та вантажили до власних транспортних засобів. У середньому за зміну фігуранти нелегально вивозили від 400 до 600 літрів газоконденсату. Надалі пособники збували нелегальні паливно-мастильні матеріали населенню,

- повідомив Рогачов.

Під час санкціонованих обшуків, проведених за адресами проживання співучасників та в їх транспортних засобах, слідчі поліції вилучили близько трьох тонн газоконденсату, 16 автомобілів, яким користувалися спільники, близько 20 мобільних телефонів, понад 30 банківських карток різних фінансових установ, більш як 350 000 гривень та "чорну" бухгалтерію.

Наразі слідчі слідчого управління поліції, за погодженням з групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури, повідомили трьом фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України - привласнення ввіреного майна, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Досудове розслідування триває.

Незаконна вирубка деревини – після обстеження територій Чорнобильської зони порушень не виявлено24.05.24, 13:42 • 15807 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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