На Полтавщине разоблачили схему хищения газового конденсата с объектов НАК "Нафтогаз Украины"

К присвоению горюче-смазочных материалов причастны трое жителей области в возрасте от 45 до 59 лет. Они работали на предприятии регионального филиала АО "Укргаздобыча". Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что правоохранители задокументировали пять фактов похищения газоконденсата общим объемом около 2 000 литров.

Как рассказал начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев, сообщники построили криминальную схему на занижении фактических объемов добычи сырья и внесении в документацию ложной информации.

Неучтенное сырье сливали из нефтегазового сепаратора в заранее подготовленные канистры и пластиковые бутылки. Похищенное выносили за пределы установки комплексной подготовки нефти и грузили в собственные транспортные средства. В среднем за смену фигуранты нелегально вывозили от 400 до 600 литров газоконденсата. В дальнейшем пособники сбывали нелегальные горюче-смазочные материалы населению, - сообщил Рогачев.

Во время санкционированных обысков, проведенных по адресам проживания соучастников и в их транспортных средствах, следователи полиции изъяли около трех тонн газоконденсата, 16 автомобилей, которым пользовались сообщники, около 20 мобильных телефонов, более 30 банковских карточек различных финансовых учреждений, более 350 000 гривен и "черную" бухгалтерию.

Сейчас следователи следственного управления полиции, по согласованию с группой прокуроров Полтавской областной прокуратуры, сообщили трем фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение вверенного имущества, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

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