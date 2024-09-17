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На Полтавщині сталось ще одне загоряння на території лісництва: площа пожежі сягнула близько 200 га

На Полтавщині сталось ще одне загоряння на території лісництва: площа пожежі сягнула близько 200 га

Київ • УНН

 • 12658 перегляди

На території Борівського лісництва Полтавської області виникла нова пожежа площею 200 га. Рятувальники борються з вогнем, який наразі охопив близько 10 га лісового масиву та сухої рослинності.

Третій день поспіль Полтавська область страждає від масштабних пожеж. У ніч на 17 вересня в регіоні виникло ще одне загоряння на території Борівського лісництва площею 200 га. Нині вогнем охоплено орієнтовно 10 га. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

За словами Проніна, рятувальники продовжують боротися зі стихією у Полтавському районі.

Втім у ночі сталося ще одне займання на території Борівського лісництва у Великорублівській громаді.

Площа пожежі сягнула близько 200 га лісового масиву та сухої рослинності. Нині вогнем охоплено орієнтовно 10 га.

- розповів Пронін.

На місці працюють бригади вогнеборців. Для ліквідації займання задіяні вісім одиниць техніки та більше 30 людей.

Масштабна лісова пожежа на Полтавщині та Донеччині триває третю добу: вогонь охопив близько 1050 га, 53 евакуйованих17.09.24, 13:09 • 10539 переглядiв

15 вересня УНН повідомляв про лісову пожежу у Полтавській області поблизу села Мала Перещепина. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП

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