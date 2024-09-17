На Полтавщині сталось ще одне загоряння на території лісництва: площа пожежі сягнула близько 200 га
Київ • УНН
На території Борівського лісництва Полтавської області виникла нова пожежа площею 200 га. Рятувальники борються з вогнем, який наразі охопив близько 10 га лісового масиву та сухої рослинності.
Третій день поспіль Полтавська область страждає від масштабних пожеж. У ніч на 17 вересня в регіоні виникло ще одне загоряння на території Борівського лісництва площею 200 га. Нині вогнем охоплено орієнтовно 10 га. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
За словами Проніна, рятувальники продовжують боротися зі стихією у Полтавському районі.
Втім у ночі сталося ще одне займання на території Борівського лісництва у Великорублівській громаді.
Площа пожежі сягнула близько 200 га лісового масиву та сухої рослинності. Нині вогнем охоплено орієнтовно 10 га.
На місці працюють бригади вогнеборців. Для ліквідації займання задіяні вісім одиниць техніки та більше 30 людей.
Масштабна лісова пожежа на Полтавщині та Донеччині триває третю добу: вогонь охопив близько 1050 га, 53 евакуйованих17.09.24, 13:09 • 10539 переглядiв
15 вересня УНН повідомляв про лісову пожежу у Полтавській області поблизу села Мала Перещепина.