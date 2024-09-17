На Полтавщине произошло еще одно возгорание на территории лесничества: площадь пожара достигла около 200 га

Третий день подряд Полтавская область страдает от масштабных пожаров. В ночь на 17 сентября в регионе возникло еще одно возгорание на территории Боровского лесничества площадью 200 га. Сейчас огнем охвачено ориентировочно 10 га. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

По словам Пронина, спасатели продолжают бороться со стихией в Полтавском районе.

Впрочем, ночью произошло еще одно возгорание на территории Боровского лесничества в Великорублевской общине.

Площадь пожара достигла около 200 га лесного массива и сухой растительности. Сейчас огнем охвачено ориентировочно 10 га. - рассказал Пронин.

На месте работают бригады пожарных. Для ликвидации возгорания задействованы восемь единиц техники и более 30 человек.

Масштабный лесной пожар в Полтавской и Донецкой областях продолжается третьи сутки: огонь охватил около 1050 га, 53 эвакуированных

15 сентября УНН сообщал о лесном пожаре в Полтавской области вблизи села Малая Перещепина.