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На Полтавщині під час повітряної тривоги чули вибухи. В ОВА запевняють - влучань не зафіксовано

На Полтавщині під час повітряної тривоги чули вибухи. В ОВА запевняють - влучань не зафіксовано

Київ • УНН

 • 59941 перегляди

Під час повітряної тривоги у Полтавській області лунали вибухи. Голова Полтавської ОВА повідомив, що влучань на території області не зафіксовано.

На Полтавщині під час повітряної тривоги лунали вибухи. Як повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, влучань на території області не зафіксовано, передає УНН.

"Під час останньої повітряної тривоги влучань на території області не зафіксовано. Зберігайте холодний розумі і бережіть себе. Слава Україні!" - повідомив голова ОВА.

Раніше

У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики, а також про рух ворожої ракети у напрямку Полтави.

Нагадаємо 

Вчора ворог наніс удару по навчальному закладу в Полтаві, кількість постраждалих зросла до 298 осіб. Раніше повідомлялося про 53 загиблих в результаті цього нападу.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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