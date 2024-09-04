На Полтавщине во время воздушной тревоги слышали взрывы. В ОВА уверяют - попаданий не зафиксировано

На Полтавщине во время воздушной тревоги раздавались взрывы. Как сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, попаданий на территории области не зафиксировано, передает УНН.

"Во время последней воздушной тревоги попаданий на территории области не зафиксировано. Сохраняйте холодный ум и берегите себя. Слава Украине!" - сообщил председатель ОВА.

Ранее

В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики, а также о движении вражеской ракеты в направлении Полтавы.

Напомним

Вчера враг нанес удар по учебному заведению в Полтаве, количество пострадавших возросло до 298 человек. Ранее сообщалось о 53 погибших в результате этого нападения.