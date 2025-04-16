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The Guardian

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На Покровському напрямку ЗСУ знищили дроном рідкісну північнокорейську САУ "Коксан"

Київ • УНН

 • 3692 перегляди

Українські військові за допомогою дрона знищили рідкісну північнокорейську САУ "Коксан" з гарматою калібром 170-мм. Окупанти сховали її у лісопосадці.

На Покровському напрямку ЗСУ знищили дроном рідкісну північнокорейську САУ "Коксан"

На Покровському напрямку українські військові за допомогою дронів знищили північнокорейську САУ "Коксан". Відповідне відео публікує у своєму Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.  

Деталі

Зазначається, що оператори підрозділу "Muramasa" уразили дронами рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку з гарматою калібром 170-мм, яку окупанти сховали у лісопосадці.

Однак наші аеророзвідники її знайшли, а дрон влучним ударом уразив артустановку

- йдеться у підписі під відео.

Військові повідомили, що також дронами цього підрозділу були уражені та знищені автомобілі й мотоцикл загарбників.

Довідково

САУ М-1978 "Коксан" виробництва КНДР оснащена 170-мм гарматою. Дальність стрільби осколково-фугасним снарядом досягає 43 км, а активно-реактивним – 54-60 км, що робить її однією з найбільш далекобійних ствольних артсистем, які використовують зс рф. Швидкість стрільби: 2 постріли протягом 5 хв, а обслуговують цю машину 8 осіб (механік-водій, командир, навідник та 5 заряджальників/піднощиків).

Нагадаємо

На Луганщині в районі Серебрянського лісу підрозділом безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" було знищено ворожі МТ-ЛБ, гармату С-60 на базі МТ-ЛБ, бойову броньовану машину, бронеавтомобіль "Тигр", вантажівку з боєкомплектом, ще 5 вантажних та 4 військові автомобілі окупантів. Також спалено генератор, човен та склад пально-мастильних матеріалів. Ліквідовано також двох окупантів та одного поранено.

Військові показали знищення ворожого танка на Покровському напрямку14.04.25, 05:38 • 3861 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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