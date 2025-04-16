На Покровському напрямку ЗСУ знищили дроном рідкісну північнокорейську САУ "Коксан"

На Покровському напрямку українські військові за допомогою дронів знищили північнокорейську САУ "Коксан". Відповідне відео публікує у своєму Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.

Зазначається, що оператори підрозділу "Muramasa" уразили дронами рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку з гарматою калібром 170-мм, яку окупанти сховали у лісопосадці.

Однак наші аеророзвідники її знайшли, а дрон влучним ударом уразив артустановку