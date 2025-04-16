На Покровском направлении ВСУ уничтожили дроном редкую северокорейскую САУ "Коксан"

На Покровском направлении украинские военные с помощью дронов уничтожили северокорейскую САУ "Коксан". Соответствующее видео публикует в своем Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.

Отмечается, что операторы подразделения "Muramasa" поразили дронами редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку с пушкой калибром 170-мм, которую оккупанты спрятали в лесопосадке.

Однако наши аэроразведчики ее нашли, а дрон точным ударом поразил артустановку