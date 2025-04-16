На Покровском направлении ВСУ уничтожили дроном редкую северокорейскую САУ "Коксан"
Киев • УНН
Украинские военные с помощью дрона уничтожили редкую северокорейскую САУ "Коксан" с пушкой калибром 170-мм. Оккупанты спрятали ее в лесопосадке.
На Покровском направлении украинские военные с помощью дронов уничтожили северокорейскую САУ "Коксан". Соответствующее видео публикует в своем Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что операторы подразделения "Muramasa" поразили дронами редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку с пушкой калибром 170-мм, которую оккупанты спрятали в лесопосадке.
Однако наши аэроразведчики ее нашли, а дрон точным ударом поразил артустановку
Военные сообщили, что также дронами этого подразделения были поражены и уничтожены автомобили и мотоцикл захватчиков.
Справочно
САУ М-1978 "Коксан" производства КНДР оснащена 170-мм пушкой. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом достигает 43 км, а активно-реактивным – 54-60 км, что делает ее одной из самых дальнобойных ствольных артсистем, которые используют вс рф. Скорость стрельбы: 2 выстрела в течение 5 мин, а обслуживают эту машину 8 человек (механик-водитель, командир, наводчик и 5 заряжающих/подносчиков).
Напомним
На Луганщине в районе Серебрянского леса подразделением беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Помста" было уничтожено вражеские МТ-ЛБ, пушку С-60 на базе МТ-ЛБ, боевую бронированную машину, бронеавтомобиль "Тигр", грузовик с боекомплектом, еще 5 грузовых и 4 военных автомобиля оккупантов. Также сожжен генератор, лодка и склад горюче-смазочных материалов. Ликвидированы также два оккупанта и один ранен.
Военные показали уничтожение вражеского танка на Покровском направлении14.04.25, 05:38 • 3862 просмотра