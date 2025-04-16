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На Покровском направлении ВСУ уничтожили дроном редкую северокорейскую САУ "Коксан"

Киев • УНН

 • 3726 просмотра

Украинские военные с помощью дрона уничтожили редкую северокорейскую САУ "Коксан" с пушкой калибром 170-мм. Оккупанты спрятали ее в лесопосадке.

На Покровском направлении ВСУ уничтожили дроном редкую северокорейскую САУ "Коксан"

На Покровском направлении украинские военные с помощью дронов уничтожили северокорейскую САУ "Коксан". Соответствующее видео публикует в своем Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.  

Детали

Отмечается, что операторы подразделения "Muramasa" поразили дронами редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку с пушкой калибром 170-мм, которую оккупанты спрятали в лесопосадке.

Однако наши аэроразведчики ее нашли, а дрон точным ударом поразил артустановку

- говорится в подписи под видео.

Военные сообщили, что также дронами этого подразделения были поражены и уничтожены автомобили и мотоцикл захватчиков.

Справочно

САУ М-1978 "Коксан" производства КНДР оснащена 170-мм пушкой. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом достигает 43 км, а активно-реактивным – 54-60 км, что делает ее одной из самых дальнобойных ствольных артсистем, которые используют вс рф. Скорость стрельбы: 2 выстрела в течение 5 мин, а обслуживают эту машину 8 человек (механик-водитель, командир, наводчик и 5 заряжающих/подносчиков).

Напомним

На Луганщине в районе Серебрянского леса подразделением беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Помста" было уничтожено вражеские МТ-ЛБ, пушку С-60 на базе МТ-ЛБ, боевую бронированную машину, бронеавтомобиль "Тигр", грузовик с боекомплектом, еще 5 грузовых и 4 военных автомобиля оккупантов. Также сожжен генератор, лодка и склад горюче-смазочных материалов. Ликвидированы также два оккупанта и один ранен.

Военные показали уничтожение вражеского танка на Покровском направлении14.04.25, 05:38 • 3862 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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