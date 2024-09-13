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На початку поставок HIMARS було втричі більше на місяць, ніж зараз – Зеленський

На початку поставок HIMARS було втричі більше на місяць, ніж зараз – Зеленський

Київ • УНН

 • 19548 перегляди

Президент Зеленський заявив про нестачу артилерії 155-го калібру та обмежене використання ATACMS. Він також зазначив, що постачання HIMARS зменшилось утричі порівняно з початком.

На початку постачання в Україну HIMARS було втричі більше на місяць ніж зараз. ATACMS в тому виді, в якому вони є наразі в Україні, ні до чого, якщо їх не можна використовувати по військових об’єктам у рф. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час участі у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає кореспондент УНН.

"Я не думаю, що дуже сильно все змінилося на війні. На жаль, ми не могли побороти цей дефіцит, який залежить від імпорту, від допомоги наших партнерів – це стосується артилерії 155-го калібру. Так, ми почали виробляти, але для повномасштабної війни цього замало. Ви бачите, що навіть об’ємів виробництва всієї Європи не достатньо, щоб закрити цю дірку для такої великої сухопутної війни. Тому 155-й калібр. Далі ми бачимо зараз  складнощі з дронами, FPV тощо, які в якийсь момент були паралельно були великою допомогою, коли був дефіцит з артилерією. Ми можемо говорити також про 122-й, 152-й калібр, але я не думаю, що це буде всім цікаво", - сказав Зеленський.

Також Президент звернув увагу на ППО.

"На що я б звернув увагу. На протиповітряну оборону. Ви сказали, що у нас чотири  Patriot. Я не можу казати скільки, але їх (Patriot – ред.) недостатньо, але, слава Богу, реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація…Ракет постійно не достатньо. Для чого ATACMS? ATACMS в тому виді, в якому є у нас сьогодні, ні до чого, якщо не можна їх використовувати по їх військових базах або по їх майданчиках, де є гелікоптери, або по їх військових аеродромах, де є літаки. Якщо в ATACMS  велике обмеження по застосуванню ракет, тому що їх мало, на жаль, це не працює", - зазначив Зеленський.

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Зеленський також зауважив, що HIMARS дуже допомагали Україні.

"Я дякую США за HIMARS. Можу порівняти цифри, відсоток на початку поставок HIMARS, на початку застосування HIMARS їх було в три рази більше на місяць, ніж зараз. Втричі. Тобто ми повинні під час повномасштабної війни збільшувати це й збільшувати виробництво, якщо потрібно. Ми не можемо тиснути на США, ми й так їм вдячні. Але, якщо ми говоримо про HIMARS, ATACMS й інші засоби, які спроможні влучно збивати та нищити ворога, то нам потрібно не обмежувати кількість, а збільшувати виробництво", - розповів Зеленський.

Проте він зауважив, що є країни та види зброї, які дійсно збільшуються, але все ще цього не вистачає.  

Окрім того, він заявив, що Україна за допомогою ПЗРК збила 35% дронів рф.

"Ми використовуємо різні види ПЗРК на полі бою. 35% всіх "шахедів", всіх дронів, які росія використовувала по нас, по нашій цивільній інфраструктурі, ми збили ПЗРК й це великий дефіцит", - сказав Зеленський.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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