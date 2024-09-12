Литва планує придбати для України ЗРК для систем ППО
Київ • УНН
Президент Литви повідомив про вивчення можливості придбання ЗРК малої дальності для українських систем ППО. Литва також планує поставити Україні 12 тонн 155-мм боєприпасів через європейські механізми.
Литва вивчає можливість придбання зенітно-ракетних комплексів малої дальності для українських систем ППО. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа під час брифінгу, передає УНН.
"Підтримка України з боку Литви становить на сьогодні майже півтора мільярда євро. 647 млн євро з цієї допомоги призначені на військові цілі…Ми вивчаємо можливість придбання зенітно-ракетних комплексів малої дальності для українських систем ППО. Сподіваємося, що протягом 2-3 тижнів ми матимемо позитивний результат й зможемо якнайшвидше передати ці системи українцям", - сказав Науседа.
Також за його словами, Литва планує через схему Європейської агенції до України поставити 2 тони 155-мм боєприпасів та ще 10 тонн до грудня в рамках реалізації чеської ініціативи.
Доповнення
Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю.