Литва планирует приобрести для Украины ЗРК для систем ПВО

Литва изучает возможность приобретения зенитно-ракетных комплексов малой дальности для украинских систем ПВО. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа во время брифинга, передает УНН.

«Поддержка Украины со стороны Литвы составляет на сегодня почти полтора миллиарда евро. 647 млн евро из этой помощи предназначены на военные цели... Мы изучаем возможность приобретения зенитно-ракетных комплексов малой дальности для украинских систем ПВО. Надеемся, что в течение 2-3 недель мы получим положительный результат и сможем как можно быстрее передать эти системы украинцам», - сказал Науседа.

Также по его словам, Литва планирует через схему Европейского агентства в Украину поставить 2 тонны 155-мм боеприпасов и еще 10 тонн до декабря в рамках реализации чешской инициативы.

Дополнение

Украина и Литва подписали меморандум об оборонном сотрудничестве.