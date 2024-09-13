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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В начале поставок HIMARS было втрое больше в месяц, чем сейчас - Зеленский

В начале поставок HIMARS было втрое больше в месяц, чем сейчас - Зеленский

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 14:51  •  8910 просмотра

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Президент Зеленский заявил о недостатке артиллерии 155-го калибра и ограниченном использовании ATACMS. Он также отметил, что поставки HIMARS уменьшились втрое по сравнению с началом.

В начале поставки в Украину HIMARS было втрое больше в месяц чем сейчас. ATACMS в том виде, в котором они есть сейчас в Украине, ни к чему, если их нельзя использовать по военным объектам в РФ. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент УНН.

«Я не думаю, что очень сильно все изменилось на войне. К сожалению, мы не могли побороть этот дефицит, который зависит от импорта, от помощи наших партнеров - это касается артиллерии 155-го калибра. Да, мы начали производить, но для полномасштабной войны этого мало. Вы видите, что даже объемов производства всей Европы не достаточно, чтобы закрыть эту дыру для такой большой сухопутной войны. Поэтому 155-й калибр. Далее мы видим сейчас  сложности с дронами, FPV и так далее, которые в какой-то момент были параллельно были большой помощью, когда был дефицит с артиллерией. Мы можем говорить также о 122-м, 152-м калибре, но я не думаю, что это будет всем интересно», - сказал Зеленский.

Также Президент обратил внимание на ПВО.

«На что я бы обратил внимание. На противовоздушную оборону. Вы сказали, что у нас четыре  Patriot. Я не могу говорить сколько, но их (Patriot - ред.) недостаточно, но, слава Богу, реальность более позитивная, чем официальная информация...Ракет постоянно не достаточно. Для чего ATACMS в том виде, в котором есть у нас сегодня, ни к чему, если нельзя их использовать по их военным базам или по их площадкам, где есть вертолеты, или по их военным аэродромам, где есть самолеты. Если в ATACMS  большое ограничение по применению ракет, потому что их мало, к сожалению, это не работает», - отметил Зеленский.

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Зеленский также отметил, что HIMARS очень помогали Украине.

«Я благодарю США за HIMARS. Могу сравнить цифры, процент в начале поставок HIMARS, в начале применения HIMARS их было в три раза больше в месяц, чем сейчас. Втрое. То есть мы должны во время полномасштабной войны увеличивать это и увеличивать производство, если нужно. Мы не можем давить на США, мы и так им благодарны. Но, если мы говорим о HIMARS, ATACMS и других средствах, которые способны точно сбивать и уничтожать врага, то нам нужно не ограничивать количество, а увеличивать производство», - рассказал Зеленский.

Однако он отметил, что есть страны и виды оружия, которые действительно увеличиваются, но все еще этого не хватает.  

Кроме того, он заявил, что Украина с помощью ПЗРК сбила 35% дронов рф.

«Мы используем различные виды ПЗРК на поле боя. 35% всех «шахедов», всех дронов, которые россия использовала по нам, по нашей гражданской инфраструктуре, мы сбили ПЗРК и это большой дефицит», - сказал Зеленский.

Литва планує придбати для України ЗРК для систем ППО12 сентября 2024, 12:49 • 17922 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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