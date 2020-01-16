На плівках з наради у Кабміні голос не мій - Ковалів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Заступниця керівника Офісу президента Андрія Богдана - Юлія Ковалів спростувала наявність свого голосу на злитому аудіозаписі з наради у Кабміні з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком. Про це вона написала у себе на сторінці у Facebook, передає УНН.
“На плівках, які були поширені сьогодні в соціальних мережах, я вказана як один із учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування. А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися”, — написала Ковалів.
Раніше у прес-службі Кабміну повідомили, що не мають інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.
Нагадаємо, на засіданні фракції “Слуг народу”, що тривала вчора, обговорювали запис розмови Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, де він називає себе “повним профаном” в економіці.
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Додамо, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський також повідомив, що запис став темою для обговорення на засіданні фракції “Слуга народу”.
За його словами, Олексій Гончарук повинен бути відправлений у відставку. Але законних підстав для цього немає — у прем’єра річний імунітет.
“Тому, після образ на адресу президента, ... повинен написати заяву сам”, — резюмував Дубінський.
Нагадаємо, у мережі опублікували запис розмови, на якій, ймовірно, звучить голос прем’єра Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він “повний профан”.
Як повідомляв УНН, на засідання фракції Гончарук так і не приїхав. За словами Дубінського, прем’єр поїхав в Офіс Президента.