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На плівках з наради у Кабміні голос не мій - Ковалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Заступниця керівника Офісу президента Андрія Богдана - Юлія Ковалів спростувала наявність свого голосу на злитому аудіозаписі з наради у Кабміні з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком. Про це вона написала у себе на сторінці у Facebook, передає УНН.

На плівках з наради у Кабміні голос не мій - Ковалів

“На плівках, які були поширені сьогодні в соціальних мережах, я вказана як один із учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування. А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися”, — написала Ковалів.

Раніше у прес-службі Кабміну повідомили, що не мають інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

Нагадаємо, на засіданні фракції “Слуг народу”, що тривала вчора, обговорювали запис розмови Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, де він називає себе “повним профаном” в економіці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інформація щодо заяви про відставку Гончарука не відповідає дійсності - Кабмін

Додамо, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський також повідомив, що запис став темою для обговорення на засіданні фракції “Слуга народу”.

За його словами, Олексій Гончарук повинен бути відправлений у відставку. Але законних підстав для цього немає — у прем’єра річний імунітет.

“Тому, після образ на адресу президента, ... повинен написати заяву сам”, — резюмував Дубінський.

Нагадаємо, у мережі опублікували запис розмови, на якій, ймовірно, звучить голос прем’єра Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він “повний профан”.

Як повідомляв УНН, на засідання фракції Гончарук так і не приїхав. За словами Дубінського, прем’єр поїхав в Офіс Президента.

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