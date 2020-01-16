На пленках с совещания в Кабмине голос не мой - Ковалив

КИЕВ. 16 января. УНН. Заместитель руководителя Офиса президента Андрея Богдана — Юлия Ковалив опровергла наличие своего голоса на слитой аудиозаписи с совещания в Кабмине с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Об этом она написала у себя на странице в Facebook, передает УНН.