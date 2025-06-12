На південній ділянці фронту ворог перебуває в 1,5-2 десятках км від кордонів Дніпропетровської області - Волошин

На південній ділянці фронту росіяни знаходяться в 1,5-2 десятках кілометрів від адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Успіху на цьому напрямку загарбники не мають, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Деталі

На нашому напрямку Дніпропетровська область – це південь і південний схід цієї області. Лінія бойових зіткнень там проходить в 1,5-2 десятки кілометрів від адміністративного кордону Дніпропетровської області - розповів Волошин.

Він також пояснив, що для того, щоб дійти до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, росіянам доведеться захопити низку населених пунктів та прорвати лінію оборони ЗСУ.

Для того, щоб противник увійшов до цієї області, йому необхідно спочатку захопити низку населених пунктів, таких як Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Новосілка, а потім зруйнувати смугу нашої оборони, укріплень, які там є. І можливо тоді він зможе пройти у Дніпропетровську область - зазначив Волошин.

Речник підкреслив, що попри всі спроби, успіхів на цій ділянці фронту ворог не має.

Успіху ворог наразі не має, вже кілька тижнів він намагається там просунутися - підсумував Волошин.

Доповнення

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що на території Дніпропетровської області російські окупаційні війська не перебувають. Ба більше, вони не присутні на адміністративному кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.