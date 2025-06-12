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На южном участке фронта враг находится в 1,5-2 десятках км от границ Днепропетровской области - Волошин

Киев • УНН

 • 288 просмотра

На южном фронте россияне находятся в 15-20 км от Днепропетровской области. Для прорыва им нужно захватить несколько сел, но успеха у них нет.

На южном участке фронта враг находится в 1,5-2 десятках км от границ Днепропетровской области - Волошин

На южном участке фронта россияне находятся в 1,5-2 десятках километров от административных границ Днепропетровской области. Успеха на этом направлении захватчики не имеют, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

На нашем направлении Днепропетровская область – это юг и юго-восток этой области. Линия боевых столкновений там проходит в 1,5-2 десятка километров от административной границы Днепропетровской области

- рассказал Волошин.

Он также пояснил, что для того, чтобы дойти до административных границ Днепропетровской области, россиянам придется захватить ряд населенных пунктов и прорвать линию обороны ВСУ.

Для того, чтобы противник вошел в эту область, ему необходимо сначала захватить ряд населенных пунктов, таких как Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Новоселка, а затем разрушить полосу нашей обороны, укреплений, которые там есть. И возможно тогда он сможет пройти в Днепропетровскую область

- отметил Волошин.

Спикер подчеркнул, что несмотря на все попытки, успехов на этом участке фронта у врага нет.

Успеха враг пока не имеет, уже несколько недель он пытается там продвинуться

- подытожил Волошин.

Дополнение

Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что на территории Днепропетровской области российские оккупационные войска не находятся. Более того, они не присутствуют на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Донецкая область
Днепропетровская область
Вооруженные силы Украины
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