На южном участке фронта враг находится в 1,5-2 десятках км от границ Днепропетровской области - Волошин

На южном участке фронта россияне находятся в 1,5-2 десятках километров от административных границ Днепропетровской области. Успеха на этом направлении захватчики не имеют, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

На нашем направлении Днепропетровская область – это юг и юго-восток этой области. Линия боевых столкновений там проходит в 1,5-2 десятка километров от административной границы Днепропетровской области - рассказал Волошин.

Он также пояснил, что для того, чтобы дойти до административных границ Днепропетровской области, россиянам придется захватить ряд населенных пунктов и прорвать линию обороны ВСУ.

Для того, чтобы противник вошел в эту область, ему необходимо сначала захватить ряд населенных пунктов, таких как Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Новоселка, а затем разрушить полосу нашей обороны, укреплений, которые там есть. И возможно тогда он сможет пройти в Днепропетровскую область - отметил Волошин.

Спикер подчеркнул, что несмотря на все попытки, успехов на этом участке фронта у врага нет.

Успеха враг пока не имеет, уже несколько недель он пытается там продвинуться - подытожил Волошин.

Дополнение

Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что на территории Днепропетровской области российские оккупационные войска не находятся. Более того, они не присутствуют на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.