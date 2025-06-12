На южном участке фронта враг находится в 1,5-2 десятках км от границ Днепропетровской области - Волошин
Киев • УНН
На южном фронте россияне находятся в 15-20 км от Днепропетровской области. Для прорыва им нужно захватить несколько сел, но успеха у них нет.
На южном участке фронта россияне находятся в 1,5-2 десятках километров от административных границ Днепропетровской области. Успеха на этом направлении захватчики не имеют, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона, пишет УНН.
Детали
На нашем направлении Днепропетровская область – это юг и юго-восток этой области. Линия боевых столкновений там проходит в 1,5-2 десятка километров от административной границы Днепропетровской области
Он также пояснил, что для того, чтобы дойти до административных границ Днепропетровской области, россиянам придется захватить ряд населенных пунктов и прорвать линию обороны ВСУ.
Для того, чтобы противник вошел в эту область, ему необходимо сначала захватить ряд населенных пунктов, таких как Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Новоселка, а затем разрушить полосу нашей обороны, укреплений, которые там есть. И возможно тогда он сможет пройти в Днепропетровскую область
Спикер подчеркнул, что несмотря на все попытки, успехов на этом участке фронта у врага нет.
Успеха враг пока не имеет, уже несколько недель он пытается там продвинуться
Дополнение
Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что на территории Днепропетровской области российские оккупационные войска не находятся. Более того, они не присутствуют на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.