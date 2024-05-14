На окупованій Луганщині росіяни розгортають додаткові морги - Центр спротиву
Київ • УНН
У зв'язку зі збільшенням втрат від активних наступальних дій, росія розгортає додаткові морги на тимчасово окупованих територіях Луганської області, навіть використовуючи приміщення, не призначені для зберігання трупів.
У зв’язку з активними наступальними діями й зростанням втрат ворог нарощує кількість моргів на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що додаткові місця зберігання трупів людей, які "досягли цілей сво", розгортають переважно на ТОТ Луганщини, зокрема у приміщеннях які не передбачені для цього. Туди звозять навіть тіла з півночі Харківщини, аби не "травмувати" мешканців бєлгорода.
Це є красномовним підсумком правління міжнародного злочинця владіміра путіна, коли рф експортує солдат в інші країни й імпортує назад їх тіла в режимі нон-стоп,
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