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На окупованій Луганщині росіяни розгортають додаткові морги - Центр спротиву

На окупованій Луганщині росіяни розгортають додаткові морги - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 20949 перегляди

У зв'язку зі збільшенням втрат від активних наступальних дій, росія розгортає додаткові морги на тимчасово окупованих територіях Луганської області, навіть використовуючи приміщення, не призначені для зберігання трупів.

У зв’язку з активними наступальними діями й зростанням втрат ворог нарощує кількість моргів на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що додаткові місця зберігання трупів людей, які "досягли цілей сво", розгортають переважно на ТОТ Луганщини, зокрема у приміщеннях які не передбачені для цього. Туди звозять навіть тіла з півночі Харківщини, аби не "травмувати" мешканців бєлгорода.

Це є красномовним підсумком правління міжнародного злочинця владіміра путіна, коли рф експортує солдат в інші країни й імпортує назад їх тіла в режимі нон-стоп,

- підкреслили у ЦНС.

Нагадаємо

Кремль обіцяє майбутнім загарбникам по 2 гектари окупованої української землі в Донецькій і Херсонській областях за вступ до лав російської армії і відправку на війну в Україну.

Ольга Розгон

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